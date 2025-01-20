Донецк, 20 января, 2025, 12:39 — ИА Регнум. Военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) прикрывался ребёнком от удара беспилотника. Об этом 20 января сообщил начальник расчёта FPV-дрона разведывательной роты российской армии.

President Of Ukraine/Global Look Press

Отмечается, что инцидент произошёл на донецком направлении, когда солдаты ВС России обнаружили внедорожник командного состава ВСУ и приняли решение о ликвидации.

«Судя по признакам, автомобиль был оборудован детектором. Из автомобиля выскочили двое. Водитель отбежал от машины и упал недалеко, офицер вышел с ребёнком на руках и повернулся лицом к дрону. Оператор в последний момент успел отвернуть», — отметил разведчик в беседе с «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день инструктор штурмовой бригады войск «Восток» с позывным Серго рассказал, как ВСУ создали живой щит в Великой Новосёлке из местных жителей. Отмечается, что украинские военные свезли жителей с близлежащих сёл, чтобы ВС РФ «медлили в своих штурмовых действиях».

Кроме того, командир взвода сапёров Леонид Отдельнов предостерёг граждан об опасности «мяукающих» шкафов в зоне СВО. Сообщается, что украинские вооружённые формирования начали размещать взрывные устройства в мебель, привлекая людей звуками застрявших кошек.