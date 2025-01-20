Мельбурн, Австралия, 20 января, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Итальянский теннисист Янник Синнер почувствовал недомогание во время матча с датчанином Хольгером Руне в рамках Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Sv/Global Look Press Янник Синнер

Спортсмен взял медицинский перерыв в третьем сете. Медики вышли на корт и измерили игроку давление. После они вместе с Синнером на время удалились в подтрибунное помещение.

В итоге игра в Мельбурне завершилась победой итальянца в четырёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:2. Встреча продлилась 3 часа 5 минут. За выход в полуфинал турнира Синнер будет бороться с победителем матча между американцем Алексом Михельсеном и австралийцем Алексом де Минором.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде обыграли итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини, взяв у них реванш после поражения в финале Олимпийских игр (ОИ) в Париже. Победа вывела спортсменок из России в третий круг турнира, где они сойдутся с представительницами Австралии Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки.

16 января российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга Australian Open уступил в пяти сетах 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лернеру Тьену. В ходе игры россиянин грубо ответил на выкрик одного из болельщиков. Кроме того, по ходу встречи он получил предупреждение за брошенную ракетку, а в третьем сете — штраф на одно очко за замах ракеткой на супервайзера игры.