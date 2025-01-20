Москва, 20 января, 2025, 12:13 — ИА Регнум. В одной из посылок в сортировочном центре в Новой Москве были найдены два пистолета и патроны. Об этом 20 января рассказал представитель столичных экстренных служб.

Belkin Alexey/Global Look Press

«В логистическом почтовом центре «Давыдково» в новой Москве в посылке обнаружены два пистолета и патроны», — привело его слова «РИА Новости».

Представитель экстренных служб уточнил, что сейчас на месте находки работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют, боевое или охолощённое оружие находилось в посылке.

По данным Telegram-канала SHOT, посылка с оружием и боеприпасами была обнаружена в сортировочном центре в поселение Марушкинское в Новой Москве.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января на почтовом складе в Новой Москве с помощью рентгеновского прибора была найдена посылка со взрывчатым веществом. В ней также могли находиться гвозди и шурупы.

В середине сентября 2024 года белорусские таможенники изъяли посылку из РФ, в которой вместо сантехники находились боеприпасы и оружие. В Минске также задержали гражданина Белоруссии, на адрес которого отправили этот груз. В коробке были найдены пистолет, кобура, 19 патронов и два магазина для их хранения.