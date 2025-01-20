Москва, 20 января, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ освободили населённые пункты Новоегоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Валентин Спринчак/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных боевых действий освободили населённый пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики», — отметил он.

Генерал добавил, что за сутки российские военные на этом направлении нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ. Потери противника составили до 400 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley, бронетранспортёр М113 производства США, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики», — сообщил Конашенков.

Он также указал, что на этом направлении за сутки нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии Украины. Противник потерял до 545 военных, два бронетранспортёра М113, три автомобиля и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, 19 января российские войска освободили населённый пункт Воздвиженка, а 18 января — Петропавловку и Времевку в ДНР.

За неделю с 11 по 17 января российские военные освободили в зоне проведения специальной военной операции населённые пункты Терны, Песчаное, Украинка, Нескучное, Славянка в ДНР, а также Калиново в Харьковской области.