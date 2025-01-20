Гавана, 20 января, 2025, 12:22 — ИА Регнум. На Кубе 20 января объявили траур по 13 военным, погибшим при взрыве боеприпасов. Об этом президент Кубы Мигель Диас-Канель написал в соцсети Х.

Artur Widak/Global Look Press

«Мы объявили национальный траур с 06:00 [14:00 мск 19 января] до 12:00 ночи 20 января [08:00 мск 21 января], чтобы отдать дань памяти смелым бойцам, погибшим во время их работы на складе, где хранились боеприпасы, в военном округе Ольгин», — сообщил Диас-Канель.

На Кубе 20 января приспущены флаги на зданиях государственных учреждений и военных ведомств.

Взрыв на складе боеприпасов в Ольгине прогремел 7 января. После взрыва вспыхнул сильный пожар. С места происшествия были эвакуированы более 200 человек.

Кубинское минобороны сообщило, что в результате взрыва в муниципалитете Рафаэль Фрэире 13 военнослужащих пропали без вести. Власти начали расследование, в ходе которого было установлено, что взрыв мог произойти из-за короткого замыкания.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября в индийском штате Керала на складе пиротехники прогремел взрыв. В результате 154 человек пострадали. Госпитализация потребовалась 97 людям.

Как уточнили в местной полиции, у индуистского храма в Нилешвараме был организован фейерверк. В результате искра попала в хранилище пиротехники. Двоих человек задержали в рамках расследования.