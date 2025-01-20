Херсон, 20 января, 2025, 12:15 — ИА Регнум. В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на село Бехтеры Херсонской области число пострадавших выросло до 21 человека, ещё двое погибли. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко в понедельник, 20 января.

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Также отмечается, что с 07:00 до 07:30 мск удар по мирному населению был нанесён с применением американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS, суббоеприпас DPICM», — заявил Василенко в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, утром в понедельник ВСУ нанесли удар по Бехтерам кассетными боеприпасами. Два взрыва прогремели неподалёку от школы. Как отмечал губернатор региона Владимир Сальдо, среди пострадавших оказались двое детей, которые сейчас находятся в тяжёлом состоянии.

Глава Херсонской области подчеркнул, что украинская армия целенаправленно наносила удар по школе. По его словам, подобные действия заслуживают самого жёсткого международного осуждения.

В тот же день в Горловке Донецкой Народной Республики семь мирных жителей пострадали от удара ВСУ.