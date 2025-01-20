Москва, 20 января, 2025, 11:54 — ИА Регнум. В России следует внепланово повысить пенсии ещё на 2–3%. Об этом 20 января заявил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Внеочередная индексация пенсий в России весной-летом — вполне возможна, тем более что поступают сигналы различных исследований. По моему мнению, это должны быть ещё 2–3%», — процитировала его «Газета.Ru».

По словам Тумина, мера поддержки, вероятно, может коснуться именно неработающих пенсионеров как самой незащищённой категории населения. Парламентарий напомнил, что государство уделяет внимание и поддержке работающих пенсионеров, чьи пенсии проиндексируют впервые с 2016 года.

Потребность внеочередной индексации пенсий Тумин объяснил ростом цен.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин пояснил, что в феврале пенсионеры получат новую проиндексированную пенсию и сумму дополнительной индексации за январь. В тот же день старший преподаватель факультета экономики и права РАНХиГС Марина Солодовникова рассказала, что россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году, так как на него приходится переходный период повышения пенсионного возраста.

Днём ранее член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина указала на то, что в федеральном бюджете достаточно средств для дополнительной индексации пенсий. По её словам, индексация страховых пенсий затронет порядка 40 млн россиян.