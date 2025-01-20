Курск, 20 января, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Расчёт орудия «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск армии России уничтожил замаскированное орудие украинских формирований в приграничье Курской области. Об этом в понедельник, 20 января, сообщило Министерство обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

При проведении артиллерийской и воздушной разведки в развалинах домов одного из сёл было выявлено замаскированное орудие противника, постоянно бьющее по передовым позициям российских военных и мешающее продвижению штурмовиков. После получения точных координат расчёт «Гиацинта-Б» сразу навёл орудие на цель и точными выстрелами уничтожил пушку украинской армии. Её ликвидацию подтвердили снятые с беспилотника в режиме реального времени кадры объективного контроля.

В ведомстве добавили, что российские артиллеристы с помощью четырёх снарядов также уничтожили колонну противника.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января силы противовоздушной обороны ВС РФ сбили в Курской области украинскую авиационную бомбу. Российские зенитчики также уничтожили две ракеты украинских войск в небе над регионом.

По данным Минобороны на 19 января, с начала вторжения в приграничье Курской области украинские формирования потеряли свыше 52,8 тыс. бойцов. Также они лишились за это время 304 танков, 232 боевых машин пехоты, 174 бронетранспортёров, 1572 боевых бронированных машин, 1508 автомобилей, 373 артиллерийских орудий, 44 пусковых установок реактивных систем залпового огня и множества другой военной техники.