Молдавия, 20 января, 2025, 11:39 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду назвала гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными. По её мнению, они нарушают международные санкции.

IMAGO/ARCHEOPIX/Global Look Press Президент Молдавии Майя Санду

«Поставка через посредников — это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант, этот метод также нарушает режим международных санкций», — заявила она 19 января в интервью молдавскому блогеру Натану Гарштя.

Глава государства выразила непонимание относительно решения «Газпрома», который, по её мнению, мог законно организовать поставки через компанию «Молдовагаз», указав, что российская компания является мажоритарным акционером молдавской.

Санду также поспешила напомнить, что молдавские власти стремятся подключить населённые пункты, находящиеся в зоне безопасности и под юрисдикцией Кишинёва, к сетям правого берега. Однако решение об использовании данных ресурсов остаётся за людьми, отметила она. В то же время президент признала, что тарифы на энергоресурсы в Молдавии выше, чем в непризнанной республике.

Как передавало ИА Регнум, ранее Приднестровье и Молдавия получали российский газ через территорию Украины. Киевский режим остановил транзит газа из РФ по своей территории с 1 января. Кроме того, у Молдавии образовалась значительная задолженность за поставки газа, в связи с чем «Газпром» не стал предлагать альтернативных путей доставки топлива в эту страну.

15 января глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что российский газ скоро поступит в регион. Он будет подаваться в качестве гуманитарной помощи для обеспечения нужд населения, подчеркнул политик. Позднее он обратился к Санду с просьбой не препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что решение России поставлять газ только для нужд ПМР провоцирует конфликт. По его словам, таким образом Москва якобы планирует дестабилизировать ситуацию в регионе.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона готова оказать помощь Приднестровью. Логистически действия, которые обеспечат подачу топлива, должны быть предприняты со стороны Молдавии, отметил он.