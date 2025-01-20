Чжухай, Китай, 20 января, 2025, 11:44 — ИА Регнум. Гражданина Китая Фань Вэйцю, который в ноябре прошлого года въехал в толпу людей в городе Чжухае и задавил насмерть 35 человек, казнили. Об этом 20 января сообщило издание South China Morning Post.

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Как установил городской Суд средней ступени, 62-летний Фань Вэйцю представляет угрозу общественной безопасности. Приговор приведён в исполнение в присутствии сотрудников прокуратуры Китая. Способ казни не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, трагедия в Чжухае произошла 11 ноября. Фань Вэйцю, управлявший автомобилем, наехал на толпу людей, в результате 35 человек погибли. Ещё 43 человека получили ранения. Водитель пытался покончить с собой. Полиция задержала его.

Фань Вэйцю был приговорён к смертной казни 27 декабря. Как установил суд, мужчина был рассержен разделом имущества при разводе и выместил свой гнев на окружающих. Судьи назвали «крайне подлым» поступок водителя.

В этот же день председатель КНР Си Цзиньпин приказал региональным властям принять меры по предотвращению новых случаев массовых убийств.