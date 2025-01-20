Казань, 20 января, 2025, 11:35 — ИА Регнум. Объектом атак для украинских беспилотных летательных аппаратов в Казани являлись расположенные на территории столицы Татарстана оборонные заводы. Об этом 20 января заявил мэр города Ильсур Метшин.

Максим Платонов/РИА Новости

«Это не первый случай. Как и прежде, целью являлись оборонные заводы», — процитировал его слова портал 116.ru.

Метшин отметил, что силы противовоздушной обороны отразили попытку атаки, а экстренные службы ликвидируют её последствия.

По словам мэра Казани, кроме нанесения повреждений промышленным предприятиям такого рода атаки призваны распространять хаос и панику.

«Поэтому самое правильное в этой ситуации — сохранять спокойствие, холодную голову, продолжать работать и созидать», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, утром 20 января аэропорт Нижнекамска ввёл временные ограничения на использование воздушного пространства. Международный аэропорт Казани также временно приостановил приём и выпуск авиарейсов.

Пресс-служба главы Татарстана позднее в этот же день проинформировала о попытке атаки украинских беспилотников на несколько промышленных предприятий. В результате этого нет жертв и разрушений.

Минобороны РФ днём 20 января сообщило о двух сбитых российскими силами противовоздушной обороны украинских беспилотниках в Татарстане. Уточнялось, что это произошло с 06:00 до 07:00 мск.