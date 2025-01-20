Кызыл, 20 января, 2025, 11:37 — ИА Регнум. По поручению главы Республики Тыва Владислава Ховалыги правоохранители начали расследование инцидентов с жестоким обращением с контрактниками. Об этом 19 января заявили в пресс-службе правительства региона.

Кадр из видео

«Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из Тувы после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в военной части №55 115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону спецоперации», — сообщила пресс-служба в Telegram-канале.

Отмечается, что спецпредставитель региона Тимур Куулар сообщил о работе следственно-оперативной группы военно-следственного комитета и военной прокуратуры. Кроме того, виновные лица уже установлены, в отношении них проводится доследственная проверка. Фигуранты будут наказаны в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ, заверил спецпредставитель.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге двое мужчин жестоко избили инвалида и участника спецоперации за замечание о припаркованном на тротуаре автомобиле. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, обоих фигурантов суд отправил под стражу.

В октябре 2024 года в Подмосковье неизвестный расстрелял участника спецоперации, по факту убийства и незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, неизвестный на дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа не менее трёх раз выстрелил в окно машины погибшего.