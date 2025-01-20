Вашингтон, 20 января, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Симпатия избранного президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину поможет российской стороне более выгодно завершить украинский конфликт. Об этом 19 января написала американская газета The New York Times (NYT).

Сергей Корсун ИА Регнум

«Остаётся неясным, как Трамп придёт к [мирному] соглашению, но, учитывая его давнюю симпатию к президенту России Владимиру Путину, его враждебность к Украине и его сопротивление военной помощи США Киеву, аналитики ожидают, что любое урегулирование, к которому он стремится, будет выгодным для Москвы», — говорится в публикации.

По словам автора материала, пока что избранный глава Белого дома так и не предпринял никаких действий, чтобы выполнить своё предвыборное обещание о завершении украинского конфликта в течение суток. При этом будущий советник Трамп по нацбезопасности Майкл Уолтц указывал на то, что окончание конфликта на Украине станет главным приоритетом для новой администрации США.

Как отметили аналитики газеты, подход Трампа к украинскому вопросу будет отличаться от стратегии уходящего президента США Джо Байдена, так как избранный американский лидер намерен его закончить, а не добиться «победы» Киева.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 января телеканал CNN сообщил, что избранный глава Белого дома поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни после своей инаугурации. Отмечалось, что президенты России и США могут обсудить личную встречу в ближайшие месяцы для разрешения конфликта на Украине.

Трамп 19 января в очередной раз заявил, что после вступления в должность собирается завершить украинский конфликт и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны. Он пообещал вернуть тысячи фабрик в США, а также укрепить и модернизировать американскую армию.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 9 января отмечал, что Москва не получала запросов от команды Трампа по поводу встречи с Путиным. Представитель Кремля добавил, что в этом случае целесообразно дождаться вступления избранного президента США в должность.

Путин ранее указывал на то, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов войти в НАТО. Для начала переговоров киевский режим также должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав РФ в 2022 году, отмечал глава государства.