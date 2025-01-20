Карасин рассказал, когда будет назначен новый посол России в США
Карасин: нового посла России в США могут назначить в ближайшие недели
Москва, 20 января, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Нового посла России в США могут назначить в течение ближайших нескольких недель, его кандидатура уже известна. Об этом 20 января заявил глава международного комитета Григорий Карасин.
По его словам, агреман от американских властей был получен.
«Наш новый посол готов выехать в Соединённые Штаты, чтобы возглавить посольство, поэтому я считаю, что это произойдет в течение ближайших недель», — произнёс Карасин в эфире телеканала «Россия 24».
Как передавало ИА Регнум, в октябре прошлого года предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил работу. Позднее был опубликован указ президента об освобождении дипломата от должности. Антонов занимал должность посла РФ в Вашингтоне с августа 2017 года по октябрь 2024 года.
В ноябре газета «Коммерсантъ» написала, что новым послом России в Соединённых Штатах, вероятно, станет Александр Дарчиев. В МИД РФ отказались комментировать данную информацию.
11 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия направила США запрос на агреман для нового посла в Вашингтоне. В конце месяца американские власти одобрили кандидатуру. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что дипломат, имя которого так и не раскрыли, большую часть своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям.