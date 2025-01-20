Москва, 20 января, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Нового посла России в США могут назначить в течение ближайших нескольких недель, его кандидатура уже известна. Об этом 20 января заявил глава международного комитета Григорий Карасин.

Владислав Павлов/ТАСС

По его словам, агреман от американских властей был получен.

«Наш новый посол готов выехать в Соединённые Штаты, чтобы возглавить посольство, поэтому я считаю, что это произойдет в течение ближайших недель», — произнёс Карасин в эфире телеканала «Россия 24».

Как передавало ИА Регнум, в октябре прошлого года предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил работу. Позднее был опубликован указ президента об освобождении дипломата от должности. Антонов занимал должность посла РФ в Вашингтоне с августа 2017 года по октябрь 2024 года.

В ноябре газета «Коммерсантъ» написала, что новым послом России в Соединённых Штатах, вероятно, станет Александр Дарчиев. В МИД РФ отказались комментировать данную информацию.

11 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия направила США запрос на агреман для нового посла в Вашингтоне. В конце месяца американские власти одобрили кандидатуру. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что дипломат, имя которого так и не раскрыли, большую часть своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям.