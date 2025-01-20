Голая Пристань, Херсонская область, 20 января, 2025, 11:07 — ИА Регнум. В результате атаки украинской армии на село Бехтеры в Херсонской области погибли два человека, количество пострадавших увеличилось до 17. Об этом 20 января сообщили в пресс-служба главы региона Владимира Сальдо.

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«Число пострадавших возросло до 17 человек», — процитировало пресс-секретаря главы региона Владимир Василенко «РИА Новости».

Удар был нанесён в период с 07:00 до 07:30 мск, уточнил пресс-секретарь губернатора.

Как сообщало ИА Регнум, утром 20 января ВСУ нанесли удар по Бехтерам кассетными боеприпасами. Два взрыва прогремели рядом со школой. Как сообщил Сальдо, двое детей находятся в тяжёлом состоянии. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Сальдо подчеркнул, что украинская армия целенаправленно наносила удар по школе. Подобные действия заслуживают самого жёсткого международного осуждения, заявил губернатор.