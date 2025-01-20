Курск, 20 января, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Свыше 90 частных и 20 многоквартирных домов оказались повреждены за последние дни в результате атак Вооружённых сил Украины на Курскую область. Об этом 20 января сообщил врио председателя правительства региона Алексей Дедов.

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«По обстрелам — у нас всего пострадало за последние дни 93 домовладения и 21 многоквартирный дом», — произнёс он на заседании регионального правительства.

Врио председателя отчитался, что в течение недели установлено 194 оконных блока из 831 поврежденного, восстановлены 10 кровель частных домов, три — в многоквартирных домах. До конца месяца планируется восстановить ещё два многоквартирных и 12 частных домов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Курской области управляемую авиационную бомбу ВСУ. Ранее в тот же день в небе над регионом удалось сбить две ракеты украинских формирований.

Двумя днями ранее российские военные не дали подразделениям ВСУ прорваться в направлении хутора Бердин в Курской области. Украинской армии противостояли подразделения «Ахмат» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ.