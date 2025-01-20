Казань, 20 января, 2025, 10:52 — ИА Регнум. Аэропорты Казани и Нижнекамска, где ранее вводили ограничения на использование воздушного пространства, возобновили работу. Об этом 20 января сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) в 10:30 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он в своём Telegram-канале.

Отмечается, что за время приостановки работы воздушных гаваней на запасные аэродромы ушли три самолёта, следовавшие в Казань. Ограничения на полёты вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

Как сообщало ИА Регнум, утром 20 января временные ограничения на приём и вылет авиарейсов ввели в аэропорту Нижнекамска, международный аэропорт Казани также временно приостановил работу. Кроме того, в воздушной гавани Ижевска тоже ввели временные ограничения на работу.

Позднее в этот же день в пресс-службе главы Татарстана сообщили о попытке атаки украинских беспилотников на несколько промышленных предприятий в регионе. В результате этого никто не погиб и нет разрушений.

Министерство обороны РФ 20 января сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили два дрона ВСУ в небе над Татарстаном. Отмечалось, что это произошло с 06:00 до 07:00 мск.