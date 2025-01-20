Тель-Авив, Израиль, 20 января, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Палестинская группировка ХАМАС вручила «памятные сувениры» трём женщинам, освобождённым из плена. Об этом рассказал израильский новостной портал Ynet 19 января.

Omar Ashtawy/Global Look Press

Издание опубликовало фотографии, на которых у трёх заложниц, выходящих из машин Красного Креста, в руках бумажные пакеты с символикой боевого крыла ХАМАС. Сообщается, что им подарили открытки с видами сектора Газа, а также сертификаты об освобождении на арабском языке и иврите. Отмечается, что на данный момент все женщины воссоединились со своими семьями.

В Израиле подобный жест назвали «циничным».

Ранее сообщалось, что Тель-Авив в обмен на трёх освобождённых выпустил из тюрем 90 палестинок.

Как сообщало ИА Регнум, в этот же день власти еврейского государства получили от ХАМАС список освобождаемых заложников. Согласно плану, прекращение огня в рамках первого этапа сделки по сектору Газа вступило в силу в 12:15 мск.

В ходе переговоров 15 января между Израилем и ХАМАС при участии посредников было достигнуто соглашение о временном перемирии на 42 дня, с 19 января. За это время стороны предполагают договориться о постоянном перемирии.