Нижний Новгород, 20 января, 2025, 10:52 — ИА Регнум. Три человека, включая двухмесячного ребёнка, погибли и ещё трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Нижегородской области. Об этом 20 января сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

МЧС Нижегородской области

По предварительным данным, около 04:24 мск водитель автомобиля Lada не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в этот момент двигался автомобиль Hyundai.

«В результате ДТП погибли три пассажира автомобиля Lada: 40-летний мужчина, женщина и двухмесячный ребёнок», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По информации пресс-службы, водитель автомобиля Lada, а также водитель и пассажирка автомобиля Hyundai пострадали в результате ДТП и были госпитализированы.

Как сообщало ИА Регнум, два водителя погибли и ещё один пострадал при столкновении трёх большегрузных автомобилей в Иркутской области. Авария произошла на 1259-м километре автодороги Р-255 «Сибирь».