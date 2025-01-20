Запорожье, Запорожская область, 20 января, 2025, 10:38 — ИА Регнум. После освобождения Запорожья от украинской армии стоит возобновить запуск автомобилей марки «Запорожец» под тем же или новым названием. Об этом 20 января заявил председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко.

Стрингер/РИА Новости

«Завод «АвтоЗАЗ» в Запорожье стоит. Там новейший конвейер — можно собирать автомобили от легковых до микроавтобусов. Надо всё освобождать, забирать. И начинать делать снова «Запорожцы», хотя назвать их можно и по-другому», — процитировало его ТАСС.

Мелитополь же чиновник назвал городом металлургов, напомнив, что именно там выпускали двигатели для автомобилей, функционировал моторный завод. Его пришлось закрыть, так как начали активно импортировать детали, отметил Емельяненко.

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) завершил производство «Запорожцев» в 1994 году. В периоды 2000-х и 2010-х годов на его конвейерах собирались автомобили под разными иностранными брендами. В 2018 году предприятие обанкротилось.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года на бывшем заводе Volkswagen — ООО «АГР» — приступили к серийной сборке автомобилей. Отмечалось, что компания «Автомобильные технологии» на площадке завода «ПСМА Рус» в Калуге начала контрактное производство кроссоверов Citroen С5 Aircross и до конца года планировала собрать 1,5 тыс. автомобилей.

В ноябре стало известно, что собранный в Калуге Citroen С4 уже появился в продаже. Стоимость автомобиля без учёта акций на тот момент составила 2 550 000 рублей.