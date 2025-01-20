Москва, 20 января, 2025, 10:54 — ИА Регнум. Российский перечень жизненно важных препаратов пополнился 18 наименованиями. Об этом сообщили 20 января в пресс-службе правительства РФ.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В список включили лекарства, которые применяют при лечении рака молочной железы, лейкоза, меланомы, лимфомы. Кроме того, в перечень вошли препараты, применяемые при лечении системной красной волчанки, сахарного диабета, анемии, хронической болезни почек, тахикардии, пневмонии, хронической обструктивной болезни лёгких и тяжёлой формы бронхиальной астмы, нарушений липидного обмена, перитонита.

Перечень пополнен препаратами, применяемыми для профилактики тромботических осложнений, а также при проведении антиретровирусной терапии.

В список добавили такие лекарства, как тезепелумаб, занубрутиниб, полатузумаб ведотин, нурулимаб+пролголимаб, инотузумаб озогамицин, алпелисиб, анифролумаб, алоглиптин+пиоглитазон, эсмолол, роксадустат, инклисиран, биапенем, атазанавир+ритонавир, фампридин, гликопиррония бромид+индакатерол+мометазон, беклометазон+гликопиррония бромид+формотерол, будесонид+гликопиррония бромид+формотерол.

Отмечается, что дополнительные лекарственные формы включены в перечень для четырёх препаратов — инсулина лизпро, даратумумаба, диклофенака и пирибедила.

«Кроме того, в перечень лекарств для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий включено противоопухолевое средство изатуксимаб, применяемое при лечении множественной миеломы», — сообщили в правительстве.

Как отметил председатель правительства Михаил Мишустин, в России сегодня изготавливается примерно половина этих лекарственных средств. Эта работа будет продолжена в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». К 2030 году в России доля отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов должна достичь 90%, добавил премьер-министр.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле прошлго года в список жизненно важных препаратов были включены лекарства, применяемые для лечения вирусных и бактериальных инфекций и препараты для пациентов с рассеянным склерозом. В список добавили сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб, а также цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид, тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.

Президент России Владимир Путин 13 января заявил, что разработчики российских вакцин не должны чувствовать себя чужими при распределении прибыли от продаж этих препаратов в других странах.