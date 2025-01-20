Горловка, ДНР, 20 января, 2025, 10:37 — ИА Регнум. В Горловке семь мирных жителей пострадали от удара Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Иван Приходько 20 января.

Ilya Moskovets/Global Look Press

«По актуализированным данным, в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов пострадали семь мирных граждан», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

Также в ночь на понедельник силы российской ПВО уничтожили 31 дрон ВСУ над семью регионами страны. 14 беспилотников ликвидировали над Брянской областью, шесть — над Калужской, по три — над Белгородской и Курской областями, по два — в Рязанской и Орловской областях и ещё один — над Татарстаном.

Кроме того, ранее утром в пресс-службе главы Татарстана сообщили о попытке атаки украинских беспилотников на несколько предприятий в регионе. Были сбиты два дрона силами ВС РФ, в результате нет пострадавших и разрушений.

Как передавало ИА Регнум, 20 января в результате удара украинской армии по селу Бехтеры в Херсонской области пострадали 13 человек, среди них двое детей. Отмечается, что районе восьми утра ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами, два прилёта зафиксированы рядом со школой. В момент атаки дети и педагоги направлялись на занятия.