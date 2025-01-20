Вашингтон, 20 января, 2025, 10:29 — ИА Регнум. Стоимость криптовалюты биткоин в ходе торгов превысила отметку в 109 тыс. долларов и таким образом обновила исторический максимум. Об этом стало известно в понедельник, 20 января, из данных, размещённых на площадке Binance.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По состоянию на 09:56 мск за биткоин давали 109,588 тыс. долларов (+3,63%). При этом к 10:01 мск стоимость криптовалюты снизилась до уровня 107,986 тыс. долларов (+2,41%).

Перед этим курс биткоина установил исторический максимум 17 декабря 2024 года, когда за него давали 108,353 тыс. долларов.

Как сообщало ИА Регнум, утром 20 января цена биткоина упала ниже 100 тыс. долларов. Это произошло на фоне запуска мемкоина супруги избранного президента США Дональда Трампа Мелании Трамп. Мемкоин является криптовалютой, не имеющей фундаментальной ценности и созданной ради шутки.

Директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак 19 декабря 2024 года заявила, что намерение избранного главы Белого дома создать в США стратегический резерв биткоинов сопряжено с рисками. По её словам, такой план Трампа противоречит рекомендациям фонда.