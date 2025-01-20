Голая Пристань, Херсонская область, 20 января, 2025, 10:20 — ИА Регнум. В результате удара украинской армии по селу Бехтеры в Херсонской области пострадали 13 человек. Об этом сообщил 20 января глава региона Владимир Сальдо.

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В районе восьми утра ВСУ нанесли удар по Бехтерам кассетными боеприпасами. Два прилёта зафиксированы рядом со школой. В момент атаки дети и педагоги направлялись на занятия.

«В результате пострадали 13 человек, среди них двое детей в тяжёлом состоянии. К сожалению, есть и погибшие мирные жители», — сообщил Сальдо в своём Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 30 декабря нанесли удар с помощью дрона по Центральной районной больнице в городе Алёшки. Заместитель главного врача по лечебной работе Василий Борисов получил смертельное ранение.

На следующий день, 31 декабря, ВСУ снова ударили по больнице и по школе в Новой Каховке. Как отметил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, украинская армия целенаправленно атакует больницу, чтобы оставить жителей без медицинской помощи.