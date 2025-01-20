Санкт-Петербург, 20 января, 2025, 10:09 — ИА Регнум. Фигуристка Софья Муравьёва сообщила, что похититель отдал назад её салфетницу-талисман.

Сергей Бобылев/ТАСС Софья Муравьева

В воскресенье, 19 января, спортсменка заявила, что намерена писать заявление в полицию, если ей не вернут украденную салфетницу в форме кошки — персонажа анимэ «Сейлор Мун». Талисман девушка забыла после выступления на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

«Пока я сажусь в самолёт, мне сообщили, что мой талисман нашёлся! Сотрудники спорткомплекса «Юбилейного» приняли активное участие, служба охраны отследила по камерам и нашла этого человека», — написала она позднее в Telegram-канале.

Фигуристка поблагодарила за активное участие в поиске сотрудников Первого канала и свою фан-группу.

В субботу, 18 января, спортсменка завоевала серебро на турнире, уступив Аделии Петросян. На следующий день сборная Москвы с Муравьёвой в составе проиграла представителям Санкт-Петербурга в командном турнире.

Как сообщало ИА Регнум 17 января, в США нашли три украденных чемпионских перстня за победы в Кубке Стэнли нападающего американского хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Российский хоккеист поблагодарил за помощь полицейских, а также товарищей по команде.

Само ограбление произошло, когда спортсмен участвовал в игре с «Оттава Сенаторз» в НХЛ. Неизвестные выбили заднюю дверь в доме нападающего, отключили сигнализацию и камеры и вскрыли сейф.