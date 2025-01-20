Владивосток, 20 января, 2025, 10:21 — ИА Регнум. Перевозивший дизельное топливо бензовоз перевернулся в Михайловском округе Приморского края. Об этом 20 января сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

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«Днём 20 января на кольце шестого километра автодороги Михайловка — Уссурийск мужчина-водитель бензовоза не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Уточняется, что в результате аварии нет пострадавших, водитель бензовоза был трезв. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и ликвидацию последствий ДТП с участием перевозившего опасный груз автомобиля.

Надзорное ведомство также намерено проконтролировать обеспечение безопасности на месте происшествия и компенсацию причинённого экологического ущерба.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января в штате Нигер, расположенном на западе Нигерии, произошёл взрыв бензовоза. В результате погибли 86 человек.

Транспортное средство опрокинулось на бок, и к нему подъехала автоцистерна для откачки топлива. Во время неё бензин попал на генератор, что стало причиной взрыва и пожара.