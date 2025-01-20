Москва, 20 января, 2025, 09:56 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России утром 20 января сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над Татарстаном. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«С 06:00 до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Татарстан», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, утром в понедельник в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов. Международный аэропорт Казани также временно приостановил свою работу.

Казанская мэрия позднее предупредила об опасности атаки дронов. Пресс-служба главы Татарстана 20 января сообщила о попытке атаки беспилотников ВСУ на несколько промышленных предприятий в регионе. Никто не погиб, не было зафиксировано разрушений.

Пресс-служба мэрии Казани позднее в этот же день сообщила об обломке украинского дрона, упавшем возле одного из жилых многоквартирных домов на улице Можайского. Уточнялось, что деталь оказалась не взрывоопасной.