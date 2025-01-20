Казань, 20 января, 2025, 09:41 — ИА Регнум. Один из обломков украинского беспилотного летательного аппарата упал около одного из жилых многоквартирных домов на улице Можайского в Казани. Об этом 20 января сообщила пресс-служба мэрии города.

Алексей Никольский/РИА Новости

«Рядом с домом утром упал обломок. Спецслужбы провели проверку, угрозы жизни нет, деталь не взрывоопасная», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Уточняется, что обломок дрона был найден возле дома по улице Можайского. Дом и прилегающая к нему территория не представляют опасности.

Как сообщало ИА Регнум, утром 20 января в аэропорту Нижнекамска были введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Работа международного аэропорта Казани также была временно приостановлена.

Позднее казанская мэрия сообщила об опасности атаки дронов. В связи с этим горожан попросили сохранять спокойствие, не поддаваться панике и по возможности не подходить к окнам.

В пресс-службе главы Татарстан 20 января сообщили о попытке атаки украинских беспилотников на несколько промышленных предприятий. Уточнялось, что в результате этого никто не погиб и нет разрушений.