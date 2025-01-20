ДНР, 20 января, 2025, 09:49 — ИА Регнум. В освобождённом от украинской армии Курахово в Донецкой Народной Республике остаются на сегодняшний день несколько тысяч жителей. Об этом 20 января заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

Станислав Красильников/РИА Новости

«Понимаем, что сейчас нужно сконцентрироваться на оказании всей необходимой помощи гражданскому населению, которого остаётся несколько тысяч человек в данном населённом пункте», — отметил Пушилин.

Он добавил, что механизмы необходимой работы профильных ведомств уже отработаны и будут задействованы.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные освободили Курахово от ВСУ 6 января. Как отмечал Пушилин, в Курахово украинские подразделения создали серьёзные укрепления, в том числе значительное количество траншей.

Военнопленный Максим Корейко 19 января рассказал, что ВСУ получали приказы взрывать многоквартирные дома в Курахово. Они не должны были проверять, есть ли в здании мирные жители.