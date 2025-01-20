Донецк, 20 января, 2025, 09:30 — ИА Регнум. Украинские формирования во время отступления взорвали шахту в Белицком в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 января сообщил глава региона Денис Пушилин.

Efrem Lukatsky/AP/TASS

Глава ДНР подчеркнул, что украинские военные не считали и не считают ДНР своей территорией и стараются нанести ущерб в ходе отступления из временно оккупированных ими населённых пунктов.

«У нас есть информация, что шахта в населённом пункте Белицкое под Красноармейском была взорвана», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Пушилина, бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) наносят ущерб при отходе, чтобы затруднить властям РФ восстановление предприятия и обеспечение ими всем необходимым освобождённых мирных жителей.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января украинский военнопленный Максим Корейко рассказал, что командование ВСУ отдавало приказы взрывать многоквартирные жилые дома в Курахово в ДНР, без проверки присутствия в этих зданиях мирных жителей. По словам пленного, ему с сослуживцами передали дроном для этого мину ТМ и 6 кг тротила.

В середине ноября 2024 года в силовых структурах рассказали, что украинские боевики затопили собственные позиции в низовьях под Курахово, подорвав дамбу Кураховского водохранилища. Отмечалось, что на наступление армии России прорыв дамбы не повлияет, потому что высвобожденный объём воды оказался сравнительно небольшим.