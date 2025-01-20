Омск, 20 января, 2025, 09:34 — ИА Регнум. Рабочий пострадал в результате пожара, который вспыхнул в Омске на нефтехимическом предприятии «Полиом». Об этом 20 января сообщила старший помощник руководителя управления регионального управления СК РФ Лариса Болдинова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Один рабочий получил ожоги второй степени, он находится в удовлетворительном состоянии», — процитировал Болдинову ТАСС.

Уточняется, что мужчина получил ожог руки. По предварительной информации, на заводе вследствие нарушения технологического процесса произошло возгорание резервуара.

Как сообщало ИА Регнум, в Хасавюрте в ночь на 15 января в мебельном цехе вспыхнул пожар. Огонь перекинулся на жилой дом. Возгорание локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Причиной пожара стала неисправность проводки.