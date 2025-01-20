Москва, 20 января, 2025, 09:20 — ИА Регнум. Ожидаемая с 1 февраля дополнительная индексация пенсий затронет также те выплаты, которые россияне уже получили в январе. Об этом 20 января сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«То есть в феврале пенсионеры получат новую проиндексированную пенсию и сумму дополнительной индексации за январь», — процитировала его слова «Российская газета».

Балынин отметил, что 15 января Росстат обнародовал данные об инфляции за прошлый год, которая оказалась на уровне 9,52%, а страховые пенсии с 1 января проиндексировали на 7,3%. В национальных целях развития страны, которые президент России Владимир Путин определил в мае 2024 года, говорится о том, что пенсии должны индексироваться на уровень не ниже инфляционного, в связи с чем в феврале их проиндексируют ещё раз.

К примеру, по словам эксперта, если размер страховой пенсии в декабре 2024 года составлял 25 тыс. рублей, то в январе её проиндексировали на 7,3% — до 26 825 рублей, а в феврале она должна будет составить 27 380 рублей. При этом в февральскую пенсию должна быть добавлена дополнительная индексация в размере 555 рублей, в результате чего размер этой выплаты в феврале составит 27 935 рублей, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 января старший преподаватель факультета экономики и права РАНХиГС Марина Солодовникова рассказала, что россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году, так как на него приходится переходный период повышения пенсионного возраста. Она уточнила, что в текущем году смогут выйти на пенсию те, у кого имеется право на досрочную страховую пенсию, на пенсию по инвалидности, по потере кормильца, по гособеспечению, а также жители новых регионов РФ.

Член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб 19 января назвала индексацию пенсий очень важной, так как у неработающих пенсионеров часто нет других источников дохода. По словам депутата, необходимо сохранить реальный уровень дохода пенсионеров.

Ранее в этот же день член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина указала на то, что в федеральном бюджете достаточно средств для дополнительной индексации пенсий. По её словам, индексация страховых пенсий затронет порядка 40 млн россиян.