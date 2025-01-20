Вашингтон, 20 января, 2025, 09:10 — ИА Регнум. По требованию команды избранного президента США Дональда Трампа десятки сотрудников американского государственного департамента вынуждены уйти в отставку. Об этом 20 января сообщила газета The Washington Post со ссылкой на чиновников США.

Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам автора публикации, такие увольнения должны показать «решительный» разрыв команды избранного главы Белого дома с администрацией уходящего президента США Джо Байдена.

«Десятки высокопоставленных дипломатов увольняются из Госдепартамента с полудня понедельника (время начала церемонии инаугурации Трампа. — Прим. ред.), получив на то соответствующие указания от помощников избранного президента», — написал он.

Отмечается, что вынужденно уволятся «заслуженные ветераны дипломатической службы» США, включая помощника госсекретаря по энергоресурсам Джеффри Пайетта, являвшегося американским послом в Киеве в период государственного переворота зимой 2013/14 года, а также и. о. заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс.

Как отметил в беседе с изданием один из уходящих в отставку американских дипломатов, команда Трампа подошла к этому вопросу профессионально, ясно дав понять, что такое решение продиктовано не личными мотивами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп распорядился перенести церемонию своей инаугурации с лужайки в ротонду Капитолия. По прогнозам метеорологов, 20 января в Вашингтоне ожидается до –7 градусов, а вечером до –12 градусов.

Американская телекомпания NBC 17 января сообщила, что в Белом доме перед уходом Байдена царит атмосфера морга. Отмечалось, что действующий президент страны совершенно подавлен и люди вокруг него тоже.

По словам журналистов, уходящий со своего поста Байден оставляет страну разобщённой, Демпартию в руинах, а американцев полными сомнений в его собственном уважении к законодательству. Последнее связано с решением действующего главы Белого дома о помиловании своего сына Хантера Байдена, которое вызвало широкий общественный резонанс.