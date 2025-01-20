Братислава, 20 января, 2025, 08:51 — ИА Регнум. Власти Польши проводят агрессивную политику в отношении вопроса об Украине. Об этом 20 января заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press

«Не вижу никаких значительных противоречий между нами, за исключением различных взглядов на конфликт на Украине. Поляки в этом плане ведут себя более агрессивно и неустанно предоставляют украинцам военную помощь», — рассказал он в интервью ТАСС.

По словам Гашпара, у Братиславы другой подход в этом вопросе, однако это, скорее всего, не нанесёт значительного ущерба отношениям между Словакией и Польшей, которые являются стандартными для партнёров по Евросоюзу.

Вице-спикер парламента республики также напомнил, что Чехия, Словакия, Польша и Венгрия состоят в Вишеградской группе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Варшава не пропустила через воздушное пространство авиарейс парламентской делегации Словакии, который летел в Россию через Чехию и Германию.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 19 января заявил, что намерен наложить вето на оказание ЕС финансовой помощи Украине. Он таким образом прокомментировал ответ главы киевского режима Владимира Зеленского на своё предложение провести встречу в швейцарском Давосе для переговоров по поводу транзита газа.

Зеленский 17 января в хамской форме прокомментировал идею Фицо о встрече в Давосе. По утверждению главы киевского режима, он не может ничего планировать с главой словацкого правительства, так как Фицо может поехать в Давос, но в итоге «оказаться где-нибудь в Сочи».