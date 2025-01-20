Краснодар, 20 января, 2025, 09:06 — ИА Регнум. Опыт испанских коллег предложил использовать для очистки Чёрного моря от мазута доктор химических наук, вице-президент и академик РАН Степан Калмыков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Калмыков рассказал, что российские учёные изучают опыт Испании при уборке мазутного топлива с побережья Атлантического океана в Галисии. Здесь в ноябре 2002 года произошло крушение танкера Prestige.

Он сообщил, что наиболее эффективным оказался механический сбор мазута. Его собирали вручную и с использованием техники. Возможности разложения нефтепродуктов с помощью микроорганизмов оказались весьма ограничены по причине узкого диапазона условий и длительности этого процесса.

«Кроме того, важно понимать, что тяжёлые фракции нефти, к которым относится мазутное топливо, очень сложно подвергаются микробной деструкции», — процитировал Калмыкова РБК.

Российская академия наук сейчас активно изучает те методы, которые применяли испанцы, поскольку они достаточно быстро решили задачу. Самоочистка, по его оценке, займёт годы.

Он указал на необходимость консолидации учёных в крупные объединения, чтобы не было «хаотических попыток отдельных научных групп». По его словам, нужно на месте разлива нефтепродуктов проводить тестирование технологий, которые можно будет масштабировать на большие территории и большие объёмы.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря во время шторма в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212». В результате произошла частичная утечка. В Краснодарском крае действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, активистов молодёжных объединений и неравнодушных граждан из 20 регионов России. Как отметил замглавы Росмолодёжи Денис Аширов, неравнодушные люди продолжали трудиться в праздничные дни, собрав и утилизировав более 15 тыс. мешков песка.