Силы ПВО сбили четыре ракеты HIMARS и 14 дронов ВСУ над Брянской областью
Брянск, 20 января, 2025, 08:38 — ИА Регнум. В ночь на 20 января силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России сбили в небе над Брянской областью четыре ракеты американских реактивных систем залпового огня HIMARS и 14 дронов самолётного типа. Об этом 20 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В течение прошедшей ночи наши доблестные защитники отразили очередную вражескую атаку. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены четыре ракеты HIMARS и 14 [украинских] БПЛА самолётного типа», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Богомаза, в результате никто не пострадал и нет разрушений. Глава области также поблагодарил российских зенитчиков за их работу.
Как передавало ИА Регнум, ранее 20 января в пресс-службе главы Татарстана сообщили о попытке атаки украинских беспилотников на несколько предприятий в регионе. Отмечалось, что все дроны удалось уничтожить, в результате нет пострадавших и разрушений.
В Минобороны ранее рассказали, что в ночь на понедельник силы ПВО армии России сбили 31 дрон ВСУ в небе над семью регионами. 14 беспилотников было уничтожено в Брянской области, шесть — в Калужской области, по три — над Белгородской и Курской областями, по два —в Рязанской и Орловской областях и ещё один —над Татарстаном.