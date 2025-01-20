Брянск, 20 января, 2025, 08:38 — ИА Регнум. В ночь на 20 января силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России сбили в небе над Брянской областью четыре ракеты американских реактивных систем залпового огня HIMARS и 14 дронов самолётного типа. Об этом 20 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В течение прошедшей ночи наши доблестные защитники отразили очередную вражескую атаку. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены четыре ракеты HIMARS и 14 [украинских] БПЛА самолётного типа», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Богомаза, в результате никто не пострадал и нет разрушений. Глава области также поблагодарил российских зенитчиков за их работу.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 января в пресс-службе главы Татарстана сообщили о попытке атаки украинских беспилотников на несколько предприятий в регионе. Отмечалось, что все дроны удалось уничтожить, в результате нет пострадавших и разрушений.

В Минобороны ранее рассказали, что в ночь на понедельник силы ПВО армии России сбили 31 дрон ВСУ в небе над семью регионами. 14 беспилотников было уничтожено в Брянской области, шесть — в Калужской области, по три — над Белгородской и Курской областями, по два —в Рязанской и Орловской областях и ещё один —над Татарстаном.