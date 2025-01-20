Казань, 20 января, 2025, 08:26 — ИА Регнум. На несколько промышленных предприятий в Татарстане была совершена попытка атаки беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе главы республики.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Уточняется, что никто не погиб и нет разрушений, сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией последствий атаки.

Как сообщало ИА Регнум, утром 20 января в аэропорту Нижнекамска были введены временные ограничения на приём и вылет авиарейсов. Также временно приостановил работу международный аэропорт Казани.

Позднее мэрия Казани со ссылкой на МЧС сообщила об опасности атаки БПЛА. Жителей призвали сохранять спокойствие, не поддаваться панике и по возможности не подходить к окнам.

В Минобороны ранее сообщили, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 20 января обнаружили и уничтожили 31 украинский беспилотник над семью российскими регионами. Из этого числа 14 дронов уничтожили над Брянской областью, шесть — в Калужской области, по три — в Белгородской и Курской областях, по два —над Рязанской и Орловской областями и ещё один — в небе над Татарстаном.