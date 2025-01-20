Калуга, 20 января, 2025, 08:14 — ИА Регнум. Возгорание на одном из предприятий в Калужской области, возникшее ночью после падения беспилотника, ликвидировали. Об этом 20 января сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По слова главы области, в ночь на 20 января на территории предприятия в Дзержинском районе после падения дрона вспыхнул пожар.

«На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован», — написал он в своём Telegram-канале.

Шапша уточнил, что, по предварительной информации, в результате инцидента нет пострадавших, в настоящее время специалисты ведут оценку масштаба повреждений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны рассказали, что в ночь на 20 января над семью российскими регионами был сбит 31 украинский дрон. Из этого числа 14 беспилотников сбили над Брянской областью, шесть — над Калужской областью, по три — над Белгородской и Курской областями, по два — в Рязанской и Орловской областях и ещё один — над Татарстаном.

Ранее в этот же день в Управлении ФСБ России по Донецкой Народной Республике рассказали, что силы противовоздушной обороны за неделю уничтожили в регионе более 100 украинских дронов.

Вечером 19 января губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в небе над регионом сбили четыре вражеских беспилотника. По его словам, в результате этого нет пострадавших и повреждений.