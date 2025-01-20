Ижевск, 20 января, 2025, 08:02 — ИА Регнум. Временные ограничения на приём и вылет авиарейсов ввели в эаропорту Ижевска. Об этом 20 января сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Ижевска», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее временные ограничения на использование воздушного пространства ввели в аэропорту Нижнекамска.

Как сообщало ИА Регнум, утром 20 января международный аэропорт Казани временно приостановил работу. Отмечалось, что сотрудники и службы воздушной гавани предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Позднее в этот же день мэрия Казани со ссылкой на МЧС сообщила об опасности атаки дронов. В связи с этим горожан попросили сохранять спокойствие, не паниковать и по возможности не подходить к окнам.