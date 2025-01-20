Москва, 20 января, 2025, 07:56 — ИА Регнум. Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы к Военно-строительной компании (ВСК) на общую сумму более 4 млрд рублей. Об этом упоминается в материалах дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

«Исковые заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице публично-правовой компании «Военно-строительная компания» приняты к производству судом», — приводит ТАСС текст документа.

Согласно исковому заявлению, Минобороны требует взыскать с ВСК 4 млрд рублей. Другие подробности не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, только за 10 месяцев 2024 года общая сумма исков Минобороны России о взыскании денег с ВСК превысила 13,8 млрд рублей. Российское военное ведомство и компания судятся из-за выявленного завышения стоимости работ по госконтракту.

В июле 2024 года суд постановил арестовать бывшего главу ВСК Андрея Белкова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. У следствия возникли вопросы по работе ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», которое он возглавлял до 2021 года. Белкова назначили гендиректором «Военно-строительной компании» в марте 2022 года. С 2021 года он занимал должность исполняющего обязанности гендиректора ППК «ВСК». Имеет ряд наград, в числе которых орден Почёта, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль МО РФ «За трудовую доблесть».

В конце 2024 года новым генеральным директором публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Минобороны России был назначен Игорь Маковский. Ранее он служил в Вооружённых силах РФ, занимал пост председателя совета директоров ООО «Европейская промышленная группа», также был главой АО «Янтарьэнерго». Помимо этого, руководил компанией «Россети Центр». Маковский отмечен орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.