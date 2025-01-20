Москва, 20 января, 2025, 07:46 — ИА Регнум. В крови внезапного умершего пресс-секретаря певца SHAMAN (Ярослав Дронов), руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского запрещённых веществ не обнаружили.

Владимир Трефилов/РИА Новости Антон Коробков-Землянский

По результатам судмедэкспертизы запрещённых веществ в крови журналиста не обнаружено. Об этом сообщил «РИА Новости» информированный источник.

Как сообщало ИА Регнум, ранее эксперты провели судебно-медицинскую экспертизу после смерти Антона Коробкова-Землянского. Информация не разглашалась.

Коробков-Землянский скоропостижно скончался в своей квартире в Москве в ноябре 2024 года в возрасте 40 лет.

Антону Коробкову-Землянскому стало плохо вечером 9 ноября 2024 года после ужина. Супруга вызвала скорую, но помочь мужчине врачи не смогли. Концертный директор SHAMAN Александр Качан подтвердил смерть Коробкова-Землянского.

В тот же день предварительной причиной смерти Коробкова-Землянского была названа сердечно-сосудистая недостаточность. Позже СМИ писали, что журналист мог скончаться из-за отравления неизвестным веществом.

Церемония прощания прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

Покойный был с 2015 по 2017 год пресс-атташе Филиппа Киркорова, а с 2022 года работал с Ярославом Дроновым.