Эксперты сообщили о результатах экспертизы крови пресс-секретаря SHAMAN
В крови умершего пресс-секретаря певца SHAMAN запрещённых веществ не обнаружили
Москва, 20 января, 2025, 07:46 — ИА Регнум. В крови внезапного умершего пресс-секретаря певца SHAMAN (Ярослав Дронов), руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского запрещённых веществ не обнаружили.
По результатам судмедэкспертизы запрещённых веществ в крови журналиста не обнаружено. Об этом сообщил «РИА Новости» информированный источник.
Как сообщало ИА Регнум, ранее эксперты провели судебно-медицинскую экспертизу после смерти Антона Коробкова-Землянского. Информация не разглашалась.
Коробков-Землянский скоропостижно скончался в своей квартире в Москве в ноябре 2024 года в возрасте 40 лет.
Антону Коробкову-Землянскому стало плохо вечером 9 ноября 2024 года после ужина. Супруга вызвала скорую, но помочь мужчине врачи не смогли. Концертный директор SHAMAN Александр Качан подтвердил смерть Коробкова-Землянского.
В тот же день предварительной причиной смерти Коробкова-Землянского была названа сердечно-сосудистая недостаточность. Позже СМИ писали, что журналист мог скончаться из-за отравления неизвестным веществом.
Церемония прощания прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.
Покойный был с 2015 по 2017 год пресс-атташе Филиппа Киркорова, а с 2022 года работал с Ярославом Дроновым.