Находясь на передовой, человек по-другому начинает смотреть на жизнь, осмысливать происходящее и часто осознанно принимает крещение, подходя к самому таинству очень серьёзно. О чудесных спасениях российских бойцов рассказал «РИА Новости» 19 января военный священник группировки войск «Днепр» иерей Сергий Мищенко. Говорит, что в одном случае получил СМС с благодарностью от бойца, который, уже будучи крещёным в 2023 году, горел в танке и успел спастись, в другом — человека спасла иконка, помещённая под каской. Обсуждением в том числе такой темы ознаменован новый, 1061-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Священник на СВО

Также в интернете расходится видео о том, как икона с образом Божьей матери, вложенная в военный билет, остановила вражескую пулю (или осколок) и спасла жизнь бойцу ВС РФ.

В канун Рождества кресты и иконы для участников СВО по просьбе президента Владимира Путина освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Думаю, что нашим товарищам будет почётно получить эти символы веры», — отмечал глава государства.

Тем временем мобильные расчеты противотанковых ракетных комплексов группировки войск «Север» громят позиции, уничтожают технику и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Минобороны 20 января продемонстрировало видеокадры того, как разведчики с помощью средств объективного контроля засекают выдвижение к переднему краю техники ВСУ и передают координаты на пункт управления.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3942379" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа мобильных расчётов ПТРК ГВ «Север» на квадроциклах в курском приграничье

Уже оттуда боевая задача поступает мобильному расчету ПТРК. Военнослужащие оперативно выдвигаются в указанный район и поражают цель.

Только за сутки 19 января потери врага в курском приграничье составили составили более 210 военнослужащих. Общее продвижение «северян» в Курской области составило свыше 1100 метров, информирует Telegram-канал группировки войск «Север».

А всего на курском направлении ВСУ потеряли уже свыше 50 тысяч боевиков.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.