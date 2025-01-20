Москва, 20 января, 2025, 07:29 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 20 января обнаружили и уничтожили над семью регионами России 31 вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Наибольшее число дронов ВСУ было сбито в небе над Брянской областью — 14. Ещё шесть БПЛА ликвидировали в Калужской области.

По три украинских беспилотника уничтожили над Белгородской и Курской областями. Ещё по два дрона ликвидировали в Рязанской и Орловской областях. Также один вражеский БПЛА был сбит в небе над Татарстаном.

Как передавало ИА Регнум, в Донецкой Народной Республике за семь дней обезвредили более 100 украинских беспилотников. Об этом 20 января сообщили в Управлении ФСБ России по ДНР.

Силы ПВО за ночь 18 января обезвредили над шестью регионами РФ 46 беспилотных летательных аппаратов украинских сил. Больше всего дронов было сбито в Брянской области — 18.