Донецк, 20 января, 2025, 07:34 — ИА Регнум. Украинские военные привезли в посёлок городского типа Великую Новосёлку Волновахского района ДНР жителей с близлежащих сёл, в том числе из Времевки, для создания живого щита. Об этом рассказал ТАСС инструктор штурмовой бригады войск «Восток» с позывным Серго.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Как пояснил штурмовик, ВСУ перевезли всех мирных жителей, чтобы ВС РФ «медлили в своих штурмовых действиях». Они сделали из людей живой щит.

Серго также добавил, что для украинских военных это привычная практика и ВС РФ в таких случаях подходят к штурму особенно аккуратно, чётко и выверенно.

Как сообщало ИА Регнум, российская армия приступила к освобождению Великой Новосёлки 19 января. Начались бои. Этот населённый пункт — последний крупный укрепрайон ВСУ на южнодонецком направлении.

Накануне Минобороны РФ проинформировало об освобождении Петропавловки и Времевки. Украинское командование отказалось помогать войскам при отступлении из Времевки, рассказал 18 января замкомандира мотострелковой роты группировки войск «Восток» с позывным Маэстро.

Также замкомандира уточнил, что украинские подразделения при наступлении ВС РФ во Времевке в основном сбегали. По его словам, численность гарнизона противника на данном участке шла на десятки. Российские бойцы действовали организованно и быстро, заключил Маэстро.