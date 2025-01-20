Лондон, 20 января, 2025, 07:32 — ИА Регнум. Ударами ATACMS по российской территории Украина намерена склонить вступающего в должность президента США Дональда Трампа к военной позиции. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

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«Они пытаются убедить Дональда Трампа и его команду усилить эти атаки», — предположил эксперт на YouTube-канале.

Меркурис добавил, что для киевского режима только это является единственным способом достижения мира, приемлемого для украинцев, европейцев и американцев.

Как сообщало ИА Регнум, бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер считает, что Дональд Трамп планирует завершить военный конфликт на Украине с целью получить Нобелевскую премию мира. Украине придётся смириться с потерей некоторых территорий, добавил экс-премьер.

Первые встречи президента России Владимира Путина и Дональда Трампа не принесут окончательного урегулирования ситуации на Украине. Процесс может затянуться, уверен российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Два лидера будут договариваться о тех проблемах, которые, по сути, им создали их противники. Для понимания украинской проблемы Трампу нужно время. Личная мудрость, сила и психологическая выдержка российского лидера помогут ему вести переговоры с Трампом, отметил политолог.

Дональду Трампу может потребоваться значительно больше времени для завершения военного конфликта на Украине, чем обещанные им 24 часа, сообщило 19 января британское издание Daily Express. По мнению журналистов, единственным победителем в спецоперации является Россия. Сейчас российские войска «контролируют около 20% украинской территории», при этом глава киевского режима Владимир Зеленский уже признал, что у страны нет военного потенциала вернуть эти земли обратно.