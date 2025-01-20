* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 20 января, 2025, 07:06 — ИА Регнум. Норвежские специалисты обучают 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, которая состоит в большей степени из бывших боевиков нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом рассказал «РИА Новости» украинский пленный Евгений Аксёнов.

Учения в Норвегии

По словам Аксёнова, он сам был в Норвегии. Украинцев обучали через переводчика.

«Информация полностью была закрыта, засекречена. Я только знаю, что одна база называлась «Чарли». Там обучалась 3-я штурмовая, их было человек 12, гоняли побольше. Они там и под зданием бегали, и окопы какие-то там штурмовали», — добавил пленный.

Эта бригада штурмовиков была сформирована из спецназа «Азов».

Как сообщало ИА Регнум, украинских женщин, проживающих в Польше, вывозят оттуда для обучения с инструкторами НАТО с целью сформировать укомплектованный отчасти женским контингентом «Украинский легион». Об этом написало издание Newsweek.

Великобритания намерена отправлять на Украину курсантов, чтобы они перенимали боевой опыт Вооружённых сил Украины.