Нижнекамск, Татарстан, 20 января, 2025, 06:54 — ИА Регнум. В Татарстане ранним утром 20 января ввели ограничения в аэропорту Нижнекамска (Бегишево). Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

Nbc.aero Международный аэропорт Нижнекамск (Бегишево) имени Н.В. Лемаева

В воздушной гавани временно ограничили приём и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов, уточнил Кореняко.

Как сообщало ИА Регнум, в Казани ранним утром 20 января временно ограничили работу международного аэропорта.

Утром 14 января в работе аэропортов Калуги, Казани, Саратова и Тамбова вводили временные ограничения. В этот же день ограничения на приём и выпуск воздушных судов временно действовали в аэропорту города Уфа.