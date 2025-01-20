Москва, 20 января, 2025, 06:44 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования начали размещать взрывные устройства в мебель, привлекая граждан мяуканьем. Об этом сообщил командир взвода сапёров Леонид Отдельнов.

Mil.ru Сапер

«Мы заходим, слышим мяуканье, допустим, в шкафу — и можно понять, что, когда ты шкаф откроешь сердобольно, произойдёт взрыв», — привело слова российского сапёра Минобороны РФ.

В ходе боёв сапёрам приходится обезвреживать различные виды установленных мин, неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов, а также взрывные устройства иностранного производства.

Обнаруженные неразорвавшиеся боеприпасы специалисты пытаются извлечь для последующего обезвреживания, при невозможности это сделать опасные предметы уничтожают методом накладного заряда, уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года в российском оборонном ведомстве рассказали о разминировании территории города Селидово в ДНР. Ежедневно специалисты обезвреживают дороги, территории частных и многоэтажных домов. Разминирование проходит в сменном режиме группами по три-четыре сапёра. Украинские военные по ночам дистанционным образом минируют дороги и подъездные пути с помощью противотанковых и противопехотных мин.

Украинские формирования несут значительные потери из-за собственных некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Также им из-за этого отрывает руки и обжигает лица, заявила 11 января глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.