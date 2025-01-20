Казань, 20 января, 2025, 06:24 — ИА Регнум. В Татарстане ранним утром 20 января предупредили жителей об опасности атаки украинских беспилотников.

ИА REGNUM Казань

«МЧС предупредило об опасности атаки БПЛА», — говорится в Telegram-канале мэрии Казани.

Население попросили сохранять спокойствие, не паниковать и по возможности не подходить к окнам.

Как сообщало ИА Регнум, в Казани 20 января временно ограничили работу международного аэропорта, информировали в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.

Сотрудники и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, заверили в ведомстве.

В Северной Осетии объявили режим опасности БПЛА, ввели режим «Ковёр» и закрыли аэропорт Владикавказа на приём и отправку самолётов. Об этом в пятницу, 17 января, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

В ночь на 20 января средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два вражеских беспилотника над Калужской областью.