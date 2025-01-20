Казань, 20 января, 2025, 06:06 — ИА Регнум. В Казани ранним утром 20 января временно ограничили работу международного аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.

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«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написали в Telegram-канале Росавиации.

Сотрудники и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, заверили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, утром 14 января в работе аэропортов Калуги, Казани, Саратова и Тамбова вводили временные ограничения. В этот же день ограничения на приём и выпуск воздушных судов временно действовали в аэропорту города Уфа. Также в Росавиации проинформировали, что аэропорт в Ижевске временно не принимает и не отправляет рейсы. Подобные ограничения также объявлялись в воздушных гаванях Нижнекамска, Пензы, Ульяновска.

Ночью и утром 14 января российские силы противовоздушной обороны отразили налёты дронов ВСУ в нескольких регионах РФ, включая Татарстан, Тульскую, Орловскую, Воронежскую, Ростовскую и Саратовскую области.